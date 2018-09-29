2018-09-29T19:18:50+03:00
Происшествия

«Аллегро» сбил пешехода на станции «Удельная»

Машинист пытался предупредить человека, но тот не остановился
Евгения МОСКВИНА
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На "Удельной" скоростной поезд сбил человека. Фото: Архив "КП".На "Удельной" скоростной поезд сбил человека. Фото: Архив "КП".
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Трагедия произошла в субботу, 29 сентября, на севере Петербурга. На железнодорожном переходе на станции «Удельная» погиб человек - мужчину сбил скоростной поезд. О случившемся рассказали очевидцы в группе ВКонтакте «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Мужчина, переходивший дорогу, не заметил приближающегося состава. Судя по всему, он также пренебрег красным сигналом светофора.

- Удар такой был, что сперва думали машина, - рассказали очевидцы.

Поездом оказался «Аллегро», следовавший из Хельсинки в Петербург.

- Мы ехали в этом поезде! Как же долго и непрерывно машинист подавал сигнал, а потом удар! Неужели опять наушники?! Ужас! - написал пользователь соцсети в комментариях.

Обстоятельства гибели мужчины уже выясняют следовали.

- Мужчина без определенного места жительства переходил регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Машинист подавал сигналы оповещения и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, - сообщили в пресс-службе СК.

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