2018-09-29T20:13:55+03:00
Авто

С 1 октября вступают в силу ограничения движения для транспорта

Автомобилистов Петербурга ждет ряд изменений
Евгения МОСКВИНА
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С 1 октября вступает в силу ряд ограничений движения транспорта по улицам Петербурга.С 1 октября вступает в силу ряд ограничений движения транспорта по улицам Петербурга.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С начала новой недели многим автомобилистам Петербурга придется перестраивать свои привычные маршруты. С понедельника, 1 октября, вступают в силу целый ряд ограничений движения на разных улицах города. Об этом сообщают в пресс-службе ГАТИ.

Так, с 1 октября по 30 июля 2019 года будет ограничено движение транспорта по Красносельскому шоссе от Дачной улицы до Летней. До 19 октября ограничивается движение транспорта по Садовой улице от площади Тургенева до набережной Крюкова канала. А до 14 октября - по улице Чапыгина от Уфимской до Каменностровского проспекта. А также по 14 октября по Ириновскому проспекту от моста через Охту до Бокситогорской улицы, включая перекресток с ней.

До 17 октября ограничивается движение транспорта по шоссе Революции от проспекта Металлистов до шоссе Революции, д. 27. До 14 октября будет закрыто движение по улице Рентгена у д 6-8 от улицы Чапаева до улицы Льва Толстого.

С 1 октября по 2 ноября закрывается движение транспорта по Тихой улице от Бабушкина до д. 3 по Тихой. До 5 октября ограничивается и с 6 октября по 7 октября нельзя будет проехать по Пинскому переулку от улицы Чапаева до Петроградской набережной.

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