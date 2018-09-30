2018-09-30T09:45:40+03:00
Происшествия

Полицейские разыскивают преступников, которые подожгли несколько грузовиков в Петербурге

За одну ночь сгорело 7 машин
Алена ЧИЧИГИНА
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Стражи порядка вторые сутки разбираются в том, кто же поджег грузовые автомобили в Санкт-Петербруге. ЧП произошло еще в ночь на субботу, 29 сентября, в Невском районе. Около двух часов на частной парковке загорели сразу семь грузовых автомобилей. К счастью, никто из людей не пострадал. Но техника обгорела серьезно.

- По данному факту возбуждено уголовное дело "умышленные уничтожение или повреждение имущества", - сообщили корреспонденту "КП"-Санкт-Петербург в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сейчас полицейские разыскивают пироманов, и пытаются выяснить кому было выгодно уничтожение сразу семи грузовых фур. Возможно, это происки конкурентов, а может быть это была роковая случайность.

Это не единственный пожар, который случился в Петербурге в выходные. Сгорели два строительных ангара на промышленной территории в Выборгском районе. Огонь из рядом стоящих помещений перекинулся на деревья. Спасатели справились с пламенем в течение нескольких минут.

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