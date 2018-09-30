На тротуар обсыпались куски фасада дома на Васильевском острове

СЕГОДНЯ 10:03 2018-09-30T10:04:24+03:00

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Старый фонд дает о себе знать. Очередной случай обрушения фасада произошел в Санкт-Петербурге. В этот раз посыпался дом на Васильевском острове. Об этом поздно вечером в субботу, 29 сентября, сообщили подписчики популяроного паблика "Живем на Васильевском острове". Куски штукатурки посыпались на тротуар с дома на Среднем проспекте.

"Средний проспект, 59, рушится фасад дома. Будьте осторожны!" - предупредил один из подписчиков и выложил фото как на тротуаре лежат куски штукатурки.

К счастью, прохожих в этот момент не было, и никто не пострадал. Позже другие пользователи соцсетей сообщили, что дом обтянули лентой, чтобы предупредить прохожих об опасности.

Напомним, вчего две недели назад непогода, налетевшая на Петербург, принесла неприятности городским автомобилистам. На припаркованные у домов машины попадали куски штукатурки. На Дивенской улице на припаркованные машины повалилась лепнина с фасада здания. Несколько обломков упали на крышу и капот «Мерседеса», досталось и корейскому кроссоверу, стоявшему рядом. «Хендай» скорее всего тоже получил вмятины и сколы на краске.