Главный синоптик Санкт-Петербурга советует отправится за грибами

СЕГОДНЯ 11:14 2018-09-30T11:14:26+03:00

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На улице хоть и стало морозно, все же не стоит отказывать себе в удовольствии прогуляться на свежем воздухе. Даже главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов считает, что сидеть дома на диване - зря прожитые выходные, нужно отправляться в лес.

"Для тех, кто сомневается ехать в лес или нет. Ехать, однозначно", - написал метеоролог у себя на старинце в Facebook. - "Растут грибы, даже при том, что сегодня вся Ленинградская область была в заморозка до -1...-3 градусов. В лесу тепло. Прилагаю фото прямо из леса, свеженькие".

Метеоролог на своем примере показал, что заморозки не помеха для грибников. На снимках Александра Колесова белые, подберезовики, подосиновики, все, как с картинки растительного атласа, просто заглядение.

Между тем, по сообщению МЧС, в воскресенье, 30 сентября, в области ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди. Во второй половине дня на севере местами ливни. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, утром и днем 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 гр., на востоке местами заморозки до -1...-3 гр., днем +7...+12 гр. Атмосферное давление будет понижаться.