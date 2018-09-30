Ксения Собчак заявила, что Сергей Шнуров отличный кандидат на пост главы комитета по культуре Санкт-Петербурга
Одно скандальное заявление за другим. Ксения Собчак известна своими провокационными высказываниями. Вот и в этот раз она снова наделала шуму, когда сказала, что готова участвовать в следующих выборах губернатора Санкт-Петербурга. Мало того, она хочет пригласить своих людей на руководящие должности в правительстве города. Так, она уже решила, кто может возглавить комитет по культуре. И вот тут снова шок, она предлагает это кресло занять главному матерщиннику страны, лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.
- Он умнейший, интеллигентнейший человек, - заявила Ксения.
Вот это новости! Зрители возмутились. У жителей Северной столицы свое мнение на этот счет. По их словам, плохо все с культурой в культурной столице, если у руля будет скандально известный рокер Шнуров.
Сбудется ли прогноз Собчак, пока неизвестно, а значит, пока и говорить о будущей должности Шнурова тоже пока рано.
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