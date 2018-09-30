Ксения Собчак заявила, что Сергей Шнуров отличный кандидат на пост главы комитета по культуре Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 12:06 2018-09-30T12:07:26+03:00

Однако у жителей Северной столицы свое мнение на этот счет

Изменить размер текста: A A

Одно скандальное заявление за другим. Ксения Собчак известна своими провокационными высказываниями. Вот и в этот раз она снова наделала шуму, когда сказала, что готова участвовать в следующих выборах губернатора Санкт-Петербурга. Мало того, она хочет пригласить своих людей на руководящие должности в правительстве города. Так, она уже решила, кто может возглавить комитет по культуре. И вот тут снова шок, она предлагает это кресло занять главному матерщиннику страны, лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.

- Он умнейший, интеллигентнейший человек, - заявила Ксения.

Вот это новости! Зрители возмутились. У жителей Северной столицы свое мнение на этот счет. По их словам, плохо все с культурой в культурной столице, если у руля будет скандально известный рокер Шнуров.

Сбудется ли прогноз Собчак, пока неизвестно, а значит, пока и говорить о будущей должности Шнурова тоже пока рано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Бухаю - возмущаются, не бухаю - возмущаются»: Сергей Шнуров не понимает, чем фанатам не угодил его «Цой»

Новый клип снял Илья Найшуллер, тот самый автор гениального "Кольщика"

Сергей Шнуров изменился до неузнаваемости: рокер избавился от пивного живота и накачал "кубики"