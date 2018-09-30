Милана Кержакова впервые вышла в свет после объявления о разводе

СЕГОДНЯ 13:17 2018-09-30T13:17:36+03:00

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Похоже, Милана Кержакова приходит в себя и возвращается к жизни. Супруга футболиста Александра Кержакова впервые после объявления о разводе вышла в свет. Она приняла участие в благотворительном забеге. Милана на своей странице в Instagram поделилась снимком с популярным певцом Митей Фоминым из парка Сокольники.

Как выяснилось, она совсем недавно получила новую должность и теперь является послом фонда "Линия жизни", который и организовал этот забег. Напомним, Милана отказалась от работы в проектк “Звезды детям”, который являлся общим с ее бывшим мужем. Сейчас как раз тот период, когда супруги переживают не лучшие времена. Накануне она объявила о том, что собирается подать на развод и судиться с Александром за право видеть ребенка, которому сейчас 1,5 годика. Милана не видела малыша уже несколько месяцев и решила бороться.

- Больше я не буду ведомой тряпкой, слишком много я уже потеряла, – пообещала Милана.

И в этой борьбе девушка будет не одна - ее защитником выступает звездный адвокат Александр Добровинский. С ним пообщались корреспонденты "Комсомольской правды"- Санкт-Петербург.

milana_tulpanova Милана Кержакова и Митя Фомин на благотворительном забеге

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