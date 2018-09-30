2018-09-30T15:02:20+03:00
Общество

Где в Петербурге самая большая зарплата

"Петростат" подсчитал, какие районы самые высокооплачиваемые
Алена ЧИЧИГИНА
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Где в Петербурге самая большая зарплатаГде в Петербурге самая большая зарплатаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Цыплят по осени считают, а статистику подводят по окончании полугодия. "Петростат" озвучил данные, которые они получили за 6 месяцев 2018 года. Итак, в этот раз речь идет о начисленной зарплате.

- Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Петербурге с января по июль 2018 года составила 59112 рублей, - сообщается на официальном сайте "Петростата". - Это на 12,3% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Кроме того, специалисты подвели итог, в каком районе города зарплата выше. Выяснилось, что "богаче" всех остальных - Петроградка. Здесь самые большие заработки - 89527 рублей в месяц. Далее идут Адмиралтейский - 87090 рублей - и Центральный - 76801 рублей в месяц.

Меньше всех всего дела обстоят в Кронштадтском, Красносельском и Петродворцовом районах. Там средние выплаты до вычета налогов составляют от 52 до 56 тысяч рублей.

Показатель хороший, согласитесь. Но насколько он близок или далек от жизни. Ведь статистика вещь сложная, на основе ее данных практически невозможно судить о реальных заработках жителей города. К примеру, в Петербурге зарегистрированы крупные компании, где работает достаточно большое количество высокооплачиваемых менеджеров, а вот их зарплаты сильно влияют на статистику.

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