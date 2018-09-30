2018-09-30T15:40:45+03:00
Происшествия

Заброшенный Дом культуры сгорел в центре Петербурга

Очевидцы поделились в соцсетях снимкам с места пожара
Алена ЧИЧИГИНА
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Заброшенный Дом культуры сгорел в центре Петербурга. ФОТО: ЧП и ДТП Санкт-ПетербургЗаброшенный Дом культуры сгорел в центре Петербурга. ФОТО: ЧП и ДТП Санкт-ПетербургФото: Предоставлено
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ЧП произошло в центре Санкт-Петербурга в воскресенье, 30 сентября. Лнем на набережной Обводного канала полыхнул трехэтажное заброшенное здание. Выяснилось, что это бывший Дом культуры. В интернете уже появились фото и видео охваченного огнем строения. Снимками с места пожара поделились очевидцы. Они же сообщили, что на месте работают сотрудники МЧС. Улицу успело затянуть дымом, петербуржцы жалуются на запах гари в районе.

Эту ситуацию горячо обсуждают в соцсетях. Оказывается, заброшенный Дом культуры имени 10-летия Октября горит уже не в первый раз.

Само здание построено в 1926 году. Архитектор Арнольд А.М. За годы истории помещение передавали то одному профсоюзу, то другому. В 1988 году он стал официальным домом культуры района. Однако в 90-е оно пришло в негодное состояние и уже давно не используется. Какова дальнейшая история этого строения, неизвестно. Восстановить его будет крайне сложно.

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