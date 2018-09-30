Матч «Зенит»- «Анжи» завершился со счетом 2:1 в пользу махачкалинцев

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-30T16:04:33+03:00

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Только что в Каспийске завершился матч девятого тура российской Премьер-лиги. На поле встретились два очень известных клуба – махачкалинский «Анжи» и петербургский «Зенит».

Встреча закончилась со счетом 2:1, увы, не в нашу пользу. Сенсационно в пользу «Анжи»! Это наше первое поражение в чемпионате.

Но все же есть чему порадоваться. Отличился новичок петербургского футбольного клуба «Зенит», полузащитник Клаудио Маркизио. Он вышел на матч против «Анжи» в основном составе и забил первый гол.

В последние минуты первого тайма соперники ответили. Мяч в ворота забил Андрес Понсе.

Нападающие сегодняшней игры — Артем Дзюба и Себастьян Дриусси никак не могли пробить защиту махачкалинцев.

Да и наша защита слаба. Во втором тайме хозяева поля забиои еще один. Второй мяч на счету у Владислава Кулика. Несмотря на численный перевес после удаления и большой число нападающих подопечным Семака так и не удалось во второй раз пробить Дюпина.