Матч «Зенит»- «Анжи» завершился со счетом 2:1 в пользу махачкалинцев
Только что в Каспийске завершился матч девятого тура российской Премьер-лиги. На поле встретились два очень известных клуба – махачкалинский «Анжи» и петербургский «Зенит».
Встреча закончилась со счетом 2:1, увы, не в нашу пользу. Сенсационно в пользу «Анжи»! Это наше первое поражение в чемпионате.
Но все же есть чему порадоваться. Отличился новичок петербургского футбольного клуба «Зенит», полузащитник Клаудио Маркизио. Он вышел на матч против «Анжи» в основном составе и забил первый гол.
В последние минуты первого тайма соперники ответили. Мяч в ворота забил Андрес Понсе.
Нападающие сегодняшней игры — Артем Дзюба и Себастьян Дриусси никак не могли пробить защиту махачкалинцев.
Да и наша защита слаба. Во втором тайме хозяева поля забиои еще один. Второй мяч на счету у Владислава Кулика. Несмотря на численный перевес после удаления и большой число нападающих подопечным Семака так и не удалось во второй раз пробить Дюпина.