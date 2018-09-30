СК «Петровский» подал иск к футбольному клубу «Тосно», обладателю Кубка России

30 Сент. 21:12 2018-09-30T21:12:02+03:00

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Дело приобрело новый оборот. Спортивный комплекс «Петровский» подал иск к футбольному клубу «Тосно» из Ленинградской области. Требует ни много, ни мало 12,9 млн рублей. Эти данные есть в картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Стоит сказать, что команда не аутсайдер. Буквально весной футбольный клуб завоевал Кубок России. Однако уже через месяц прекратил свое существование. В истории отечественного футбола еще не было такого. случая, чтобы клуб, завоевавший Кубок страны, уже через месяц прекратил свое существование. Руководители Ленинградской области не раз говорили о желании спасти «Тосно». Футбольный клуб хотели акционировать. Но, как выяснила «Комсомольская правда» - Санкт-Петербург, у «Тосно» очень большие долги, причем происхождение некоторых из них установить очень сложно. Это обстоятельство насторожило потенциальных акционеров, и они отказались от своих планов. И вот теперь печальный исход.

Арбитражный суд уже принял иск к производству, рассмотрение назначено на 22 ноября.