Двое в масках ограбили салон сотовой связи в Санкт-Петербурге

30 Сент. 22:06 2018-09-30T22:06:47+03:00

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В воскресенье, 30 сентября, вечером двое неизвестных преступников ограбили салон сотовой связи в Санкт-Петербурге. Они ворвались в павильон в Калининском районе, и угрожая пистолетом, потребовали вынуть из кассы всю выручку. Наряд прибыл через несколько минут после нажатия «тревожной» кнопки, но, увы, преступников не застали. Только перепуганные работницы.

- Сейчас их разыскивают сотрудники полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стоит отметить, что в последнее время участились ограбления заправок и магазинов ювелирных, а также салонов сотовой связи. Из-за этого в конце прошлого года полицейские даже взяли их под особый контроль.

Между тем, преступность в общественных местах Северной столицы снизилась на 1,5%, а на улицах почти на 4% за последние восемь месяцев. Об этом стало известно после заседания в Смольном, которое провел вице-губернатор города Александр Говорунов.