На Васильевском острове водитель на «Жигулях» насмерть сбил мужчину

СЕГОДНЯ 08:10 2018-10-01T08:10:19+03:00

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Гибелью закончилась попытка перебежать дорогу в неположенном месте для жителя Васильевского острова. Вчера, 30 сентября, около 21:00 на Морской набережной у дома номер 17, машина насмерть сбила человека.

- Водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на мужчину в возрасте 30-40 лет, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу Ленинградской области.

Как пишут в соцсетях очевидцы, на место почти моментально прибыли экстренные службы, но врачи реанимации уже ничем не смогли помочь пострадавшему – тот скончался на месте. Местные жители сообщают, что погибший мужчина мог перебегать дорогу напрямик из-за магазина, который находится напротив, а пешеходных переходов на том участке крайне мало.

Водитель же мог не заметить пешехода из-за плохих погодных условий. Вечером в Петербурге было пасмурно, а периодически шел ливень, сильно ухудшавший видимость.

Согласно правилам, пешеход, переходящий дорогу в нерегулируемом месте, должен убедиться в своей безопасности и отсутствии машин, а также в темное время суток, носить одежду со светоотражающими элементами.

Пока неизвестно, что послужило причиной трагического ДТП, во всех обстоятельствах инцидента будут разбираться в ГИБДД.