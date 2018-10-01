В Ленинградской области на трех федеральных трассах ограничат скорость

СЕГОДНЯ 08:52 2018-10-01T08:52:15+03:00

Водителей просят быть внимательнее при движении по М-10, «Коле» и «Скандинавии»

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С 1 октября 2018 года на трех трассах федерального значения, расположенных в Ленинградской области вводятся ограничения скоростного режима. Из-за ремонтных работ водителям придется притормозить при проезде по М-10, «Коле» и «Скандинавии».

- с 8:00 и до 19:00 в оба направления на трассе М-10, с 593 по 674-й километр, а также на 579-м километре в сторону Петербурга, будут проводиться работы по ремонту дорожного покрытия и выправлению знаков, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

В это же время, на трассе «Кола» ограничения начнут действовать с 13 по 179-й километры.

Немного сложнее будет водителям, едущим в сторону Финляндии и из нее. С 8:00 до 20:00 машинам придется притормаживать на участке с 52 по 65-й километр, а с 11:00 до 20:00 – на 105-м и 106-м километрах.

На всех участках дорожные рабочие выставят предупреждающие указатели, однако водителям стоит быть внимательнее и не превышать разрешенную скорость.