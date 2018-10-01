2018-10-01T09:55:29+03:00
Спорт

Радимов заявил, что «Зенит-2» не хочет покидать ФНЛ

Главный тренер второй команды сине-бело-голубых прокомментировал поражение от «Нижнего Новгорода»
Петр КИБЕР
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Радимов заявил, что «Зенит-2» не хочет покидать ФНЛ.Радимов заявил, что «Зенит-2» не хочет покидать ФНЛ.Фото: Александр ГЛУЗ
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Старт, взятый «Зенитом-2» после прихода на должность главного тренера Владислава Радимова, вселил оптимизм в болельщиков команды. Петербуржцы выиграли свою первую в чемпионате игру, однако затем скорости поутихли и клуб потерпел два поражения подряд. Сам наставник заявил, что приложит все усилия, дабы сохранить место в Футбольной национальной лиге.

- Мы не хотим покидать ФНЛ и будем делать все возможное для этого, - приводит слова Радимова пресс-служба «Зенита».

Конечно, последние проигрыши «Балтике» и «Нижнему Новгороду» лишь укрепили сине-бело-голубых на самом дне турнирной таблицы, однако наставник петербуржцев уверен, что еще не все потеряно.

- Да, у нас мало очков, но и впереди достаточно игр, - заявил Радимов.

По словам тренера, молодым футболистам надо научиться играть технично, а не играть на «отбой». Без этого результата не будет.

Напомним, что после 14 туров «Зенит-2» с шестью очками занимает последнее, 20-е место в ФНЛ. В следующей игре команда Владислава Радимова дома встретится с «Армавиром», стоящим лишь на одну ступеньку выше петербуржцев.

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