В Петербурге на станции метро «Балтийская» умер пассажир
Сегодня, 1 октября, на станции петербургского метрополитена «Балтийская» работали полицейские и медики. Около 9 часов утра прямо на платформе пассажиры заметили мужчину, лежащего на земле, который не подавал признаков жизни.
- На Балтийской умер пожилой мужчина, - пишут свидетели инцидента в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Когда к человеку подоспели сотрудники безопасности подземки, он уже был мертв. Прибывшие на место медики лишь подтвердили факт смерти.
По словам очевидцев, скончавшийся петербуржец на вид был в возрасте, и ему могло стать плохо с сердцем в напряженном утреннем трафике. Сейчас в причинах гибели мужчины разбираются полицейские.
Отметим, что сегодня, 1 октября, в России отмечается День добра и уважения, он же Международный день пожилых людей.