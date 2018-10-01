В Петербурге на станции метро «Балтийская» умер пассажир

СЕГОДНЯ 10:24 2018-10-01T10:24:00+03:00

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Сегодня, 1 октября, на станции петербургского метрополитена «Балтийская» работали полицейские и медики. Около 9 часов утра прямо на платформе пассажиры заметили мужчину, лежащего на земле, который не подавал признаков жизни.

- На Балтийской умер пожилой мужчина, - пишут свидетели инцидента в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Когда к человеку подоспели сотрудники безопасности подземки, он уже был мертв. Прибывшие на место медики лишь подтвердили факт смерти.

По словам очевидцев, скончавшийся петербуржец на вид был в возрасте, и ему могло стать плохо с сердцем в напряженном утреннем трафике. Сейчас в причинах гибели мужчины разбираются полицейские.

Отметим, что сегодня, 1 октября, в России отмечается День добра и уважения, он же Международный день пожилых людей.