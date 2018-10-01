В Петербурге вода из «электрощитка» затопила улицу

СЕГОДНЯ 11:12 2018-10-01T11:21:18+03:00

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Удивительное зрелище могли наблюдать жители Фрунзенского района Санкт-Петербурга. На проезжей части был потоп, при этом вода на дорогу текла из стоявшего рядом уличного электрощитка.

- Прорыв воды на Прилукской улице, вода течет из распределительного ящика, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

На видеозаписи, которую сняли свидетели инцидента, хорошо заметна не только затопленная дорога, но и машина коммунальных служб, стоящая рядом.

Однако вскоре в комментариях появились утверждения опытных петербуржцев, которые развенчали «легенду» о текущем электрощитке. По словам пользователей соцсетей, этот ящик лишь по виду напоминает электрический, а на самом деле там выведены трубы, из которых поливальные машины набирают воду в цистерны.

Возможно, что внутри произошел прорыв, из-за чего и образовался потоп на Прилукской улице. Впрочем, коммунальная авария не помешала движению, сервис Яндекс.Пробки окрашивает дорогу в зеленый цвет.