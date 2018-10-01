Власти могут убрать анонимность на городском портале «Наш Санкт-Петербург» из-за уничтоженного цветника

СЕГОДНЯ 12:10 2018-10-01T12:10:29+03:00

Всех пользователей обяжут регистрироваться, чтобы было меньше сомнительных жалоб от горожан

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Возможно, что в скором времени всем пользователям общегородского портала «Наш Санкт-Петербург» придется «выйти из тени» и пройти процедуру авторизации. Обязательная регистрация позволит уменьшить количество анонимных жалоб, направленных против интересов петербуржцев. Так, по крайней мере, считает депутат Борис Вишневский.

- Любителям стучать исподтишка - всевозможным «Вячеславам Д.» и «Михаилам К.», - советую убить об стену свои фейковые аккаунты. И учесть, что город обязательно будет знать своих «героев». Причем, поименно, - написал парламентарий у себя в соцсетях.

Напомним, что поводом для активных действий депутата стал инцидент на Крыленко 33, где коммунальщики, реагируя на жалобу анонимного пользователя, уничтожили цветник на газоне, за которым больше 30 лет ухаживал пенсионер.

После этого городские власти обещали проверить деятельность «Жилкомсервиса номер 1», чьи сотрудники так ретиво выполнили просьбу неизвестного петербуржца, а сам Борис Вишневский направил запрос в адрес губернатора города, с требованием навести порядок на портале «Наш Санкт-Петербург», чтобы избавиться от анонимности.