СЕГОДНЯ 14:38 2018-10-01T14:38:22+03:00

На развязке КАД с проспектом Энгельса на неделю закроют два съезда. Фото: УПРДОР "Северо-Запад"

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С сегодняшнего дня, 1 октября и по 7 октября 29018 года на развязке Кольцевой автодороги Петербурга и проспекта Энгельса будут полностью перекрыты два съезда. Причиной для ограничений станет дорожный ремонт.

- Съезд с внешнего кольца КАД в Санкт-Петербург на проспект Энгельса и съезд с внутреннего кольца КАД в Ленинградскую область на А-121 «Сортавала» в направлении города Приозерска будут частично закрыты, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

Дорожники предупреждают, что во время ремонтных работ будут поочередно перекрывать по одной полосе на путепроводе над КАД в обоих направлениях. Для удобства автомобилистов, на системе информации кольцевой выведут соответствующие сообщения, а само место ремонта обозначат сигнальными фонарями.

Водителей просят сбросить скорость при проезде данного участка, а по возможности выбирать другие пути проезда.