2018-10-01T17:17:08+03:00
Общество

В Северной столице собираются создать комитет, который займется городскими торжествами

Последнее слово о создании нового комитета будет за градоначальником
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
Поделиться:
Комментарии: comments1
Губернатор Георгий Полтавченко недавно задумался о городских торжествах.Губернатор Георгий Полтавченко недавно задумался о городских торжествах.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Самый веселый комитет скоро может появиться в Смольном. Губернатор Георгий Полтавченко недавно задумался о городских торжествах и дал поручение своему советнику подготовить доклад: хорошо ли гуляет Северная столица?

- Я пришел к выводу, что нужно сделать организацию праздников более централизованной. Подобный подход используют Лондон, Париж, Нью-Йорк, Москва. Всем занимается одна структура, и ей гораздо проще искать спонсоров и вести с ними переговоры, - говорит спецпредставитель губернатора по праздникам и общественным организациям Григорий Путинцев.

По его подсчетам, сейчас инвесторы вкладывают в городские праздники только два процента от всех затрат, и эту сумму нужно увеличивать. Сэкономить собираются и за счет инвентаризации атрибутики.

- Допустим, мы договариваемся с фирмой, что возьмем оборудование в аренду 60 раз и просим да это 35 процентов скидки и при этом подгоняем календарь так, чтобы не нужно было гонять технику обратно в Москву, а использовать через два-три дня на другом мероприятии, - говорит Путинцев.

Итоги своего «расследования» спецпредставитель уже доложил губернатору. Последнее слово о создании нового комитета будет за градоначальником.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Объявлен конкурс на создание товарного знака «Сделано в Санкт-Петербурге»
В Петербурге супермаркет заплатит штраф за кондиционеры на фасаде
Арестован подозреваемый в изнасиловании и убийстве женщины на улице Александра Матросова
На станции метро «Невский проспект» отремонтируют эскалатор
В Петербурге начинается суд над экс-полицейскими, которые за взятку поставили на учет 117 мигрантов
Житель Приозерска получил срок за изнасилование пожилой матери знакомой
Футболист «Зенита» Артем Дзюба будет капитаном сборной России в матчах со Швецией и Турцией
На развязке КАД с проспектом Энгельса на неделю закроют два съезда
В Купчино сдававший назад мусоровоз задавил пенсионерку
Власти могут убрать анонимность на городском портале «Наш Санкт-Петербург» из-за уничтоженного цветника
Возможности материнского капитала в Ленобласти расширились
В Петербурге вода из «электрощитка» затопила улицу
В Петербурге на станции метро «Балтийская» умер пассажир
Радимов заявил, что «Зенит-2» не хочет покидать ФНЛ
В Ленинградской области на трех федеральных трассах ограничат скорость
Первый день октября в Петербурге будет пасмурным и немного дождливым
На Васильевском острове водитель на «Жигулях» насмерть сбил мужчину
В Петербурге открывается духовно-музыкальный семинар «Искусство, победившее время»