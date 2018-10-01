В Северной столице собираются создать комитет, который займется городскими торжествами

СЕГОДНЯ 17:16 2018-10-01T17:17:08+03:00

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Самый веселый комитет скоро может появиться в Смольном. Губернатор Георгий Полтавченко недавно задумался о городских торжествах и дал поручение своему советнику подготовить доклад: хорошо ли гуляет Северная столица?

- Я пришел к выводу, что нужно сделать организацию праздников более централизованной. Подобный подход используют Лондон, Париж, Нью-Йорк, Москва. Всем занимается одна структура, и ей гораздо проще искать спонсоров и вести с ними переговоры, - говорит спецпредставитель губернатора по праздникам и общественным организациям Григорий Путинцев.

По его подсчетам, сейчас инвесторы вкладывают в городские праздники только два процента от всех затрат, и эту сумму нужно увеличивать. Сэкономить собираются и за счет инвентаризации атрибутики.

- Допустим, мы договариваемся с фирмой, что возьмем оборудование в аренду 60 раз и просим да это 35 процентов скидки и при этом подгоняем календарь так, чтобы не нужно было гонять технику обратно в Москву, а использовать через два-три дня на другом мероприятии, - говорит Путинцев.

Итоги своего «расследования» спецпредставитель уже доложил губернатору. Последнее слово о создании нового комитета будет за градоначальником.