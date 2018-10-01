Футболист «Зенита» Артем Дзюба будет капитаном сборной России в матчах со Швецией и Турцией
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. «Зенит» снова споткнулся об «Анжи», Лунев - основной голкипер сборной, а Дзюба - капитан
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба выйдет на поле с капитанской повязкой на плече в двух ближайших играх сборной России по футболу. Об этом заявил главный тренер сборной Станислав Черчесов. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе футбольного клуба, на этом посту форвард сменит Игоря Акинфеева, который больше не будет выступать за национальную команду.
Команда проведет две встречи в рамках Лиги наций УЕФА. Соперниками Россиян будут Швеция и Турция.
Со шведами россияне сыграют уже 11 октября в Калининграде. Второй матч запланирован на 14 октября.
Для Артема Дзюбы это будет не первый матч в статусе капитана. Он уже выводил команду на поле 7 сентября, в первом матче после чемпионата мира. Тогдашний капитан сборной Игорь Акинфеев не приехал на игру из-за медицинского обследования.
КСТАТИ
В состав сборной России попали еще шестеро игроков, выступающих за петербургский клуб: Андрей Лунев, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Антон Заболотный.