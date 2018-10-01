2018-10-01T17:32:32+03:00
Происшествия

Житель Приозерска получил срок за изнасилование пожилой матери знакомой

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима
Степан СТЕПАНОВ
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Жителю Приозерска дали срок за изнасилование пожилой матери знакомой.Жителю Приозерска дали срок за изнасилование пожилой матери знакомой.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ленинградской области вынесли приговор 30-летнему жителю Приозерска. Мужчине дали 4,5 года строгача за изначилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 58-летней женщины.

Все произошло 16 июня 2018 года. Мужчина пришел в гости к знакомой, которая жила с матерью. Гость заявил, что ему нужно переговорить с женщиной по поводу ее дочери.

- После этого злоумышленник напал на потерпевшую и надругался над ней, - сообщили в СУ СКР по Ленинградской области. - Женщина выбежала из квартиры и позвонила в полицию только после того, как подсудимый уснул.

Мужчина был арестован, известно, что до этого был неоднократно судим за преступления имущественного характера.

- Подсудимый свою вину не признал, однако его вина в совершении инкриминируемых ему деяний была полностью доказана, - отметили следователи. - .Приговор в законную силу не вступил.

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