2018-10-01T17:43:55+03:00
Общество

В Петербурге начинается суд над экс-полицейскими, которые за взятку поставили на учет 117 мигрантов

Оформляли приезжих по поддельным документам
Степан СТЕПАНОВ
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На миграционный учет в Петербурге поставили более 100 человек.На миграционный учет в Петербурге поставили более 100 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении семи человек, которые занимались незаконным оформлением мигрантов в области. Самое любопытное, что четверо из них - бывшие сотрудники отдела по Центральному району Санкт-Петербурга Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Их еще будут судить по статье "Организация незаконной миграции, превышение должностных полномочий".

- Организованная группа работала больше года, - пояснили в СУ СКР по Ленинградской области. - С сентября 2016 года по март 2017 года они занимались незаконным пребыванием иностранных граждан в РФ. За вознаграждение чуть больше полмиллиона рублей они по поддельным документам на миграционный учет поставили не менее 117 иностранцев.

Из материалов уголовного дела следует, что все они в дальнейшем получили не только право на пребывание в России, но и последующую легализацию в стране.

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