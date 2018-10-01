На станции метро «Невский проспект» отремонтируют эскалатор

СЕГОДНЯ 17:45 2018-10-01T17:45:00+03:00

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Тем, кто привык садиться по вечерам в метро на станции «Невский проспект» в Санкт-Петербурге, придется на два с небольшим месяца изменить свои привычки, чтобы вовремя попадать в пункты назначения. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе метрополитена, речь идет об изменении режима работы станции из-за капитального ремонта эскалатора.

- Петербургский метрополитен просит пассажиров заранее учитывать эти ограничения при планировании поездки, - пояснили в администрации предприятия.

Ремонт начнется 4 октября и продлится до 12 декабря включительно. На это время с 16.45 до 18.45 первый вестибюль станции будет работать только на вход. Ограничение коснется только поездок по рабочим дня. В остальное время эскалатор и, соответственно, вестибюль, будут работать в привычном режиме.

ВАЖНО

В четверг, 4 октября, в Петербургском метрополитене завоют сирены и раздадутся голосовые оповещения. Пассажирам советуют не пугаться, а отнестись с понимаем – там сотрудники убедятся, что системы оповещения работают корректно.