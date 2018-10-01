2018-10-01T17:54:13+03:00
Происшествия

Арестован подозреваемый в изнасиловании и убийстве женщины на улице Александра Матросова

Труп был обнаружен на газоне во доре дома
Степан СТЕПАНОВ
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В Выборгском районе 23-летний парень с товарищем сначала изнасиловали, а потом убили женщину.В Выборгском районе 23-летний парень с товарищем сначала изнасиловали, а потом убили женщину.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Днем 7 сентября у одного из домов по улице Александра Матросова в Выборгском районе в Санкт-Петербурге был обнаружен труп 33-летней женщины. Тело пролежало в кустах на газоне несколько часов: следователи установили, что с несчастной расправились накануне ночью.

Сегодня стало известно, что подозреваемый в убийстве задержан и заключен под стражу. Ему 23 года.

- По версии следствия, обвиняемый со своим знакомым напали на потерпевшую, затащили ее в кусты, изнасиловали, после чего задушили, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области. - После этого с места происшествия они скрылись.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, также ведется оперативная работа по задержанию и привлечение к уголовной ответственности соучастника обвиняемого. Решается вопрос о переквалификации деяний обвиняемого на более тяжкий состав преступления.

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