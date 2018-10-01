В Петербурге супермаркет заплатит штраф за кондиционеры на фасаде

СЕГОДНЯ 18:03 2018-10-01T18:03:24+03:00

У предпринимателя есть полгода, чтобы разобраться с остальными нарушениями. Фото: пресс-служба КГИОП.

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Петербургский супермаркет заплатит 350 тысяч рублей за то, что разместил на фасаде здания-объекта культурного объекта «Дом, где в 1887-1891 гг. жил композитор Рубинштейн А.Г.» несогласованные элементы. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), этими элементами оказались три наружных кондиционера, две вывески (настенная и консольная), а также поставил роллеты и приклеил рекламную пленку. По расчетам ведомства, собственник супермаркета должен был заплатить 1 350 000 рублей, однако арбитражный суд не согласился с такой суммой.

- Размер административного штрафа был снижен в связи с тем, что пользователь добровольно до решения суда устранил часть выявленных КГИОП нарушений, - пояснили в пресс-службе.

Предприниматель, узнав о нарушениях, поспешил максимально устранить их. С фасада дома Рудинштейна исчезли блоки вентиляции и кондиционеры, настенная и консольная вывески.

Теперь у ответчика есть полгода, чтобы разобраться с другими недочетами: убрать роллеты и избавиться от рекламной пленки.