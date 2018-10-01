В Пулково камеры помогут поймать любителей парковаться «елочкой»

СЕГОДНЯ 20:29 2018-10-01T20:29:45+03:00

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В Пулково объявили бой тем, кто паркуется не по правилам. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе аэропорта, ловить нарушителей помогут комплексы фотовидеофиксации «Паркон», их как раз оборудовали дополнительными камерами.

- Новое съемочное оборудование позволяет регистрировать нарушения не только по ходу, но и против хода движения, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, в прицел камер попадут водители, которые пытались обмануть систему и парковались «елочкой», скрывают номера и ставят машины на полосе, которая предназначена для того, чтобы общественный транспорт мог без помех довозить пассажиров до аэропорта.

Машины «Паркон» каждый день патрулируют территорию от Пулковского шоссе до главного пассажирского терминала. Вне зависимости от дня недели и времени суток они фиксируют нарушения, сканируя номера машин-нарушителей. Дальше эти данные переправляют в Городской мониторинговый центр, а оттуда – в ГИБДД, чтобы нерадивым водителям выписали штрафы.