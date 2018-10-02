Госжилинспекция Петербурга вошла в список 12 лучших в стране

СЕГОДНЯ 08:14 2018-10-02T08:15:13+03:00

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ЖКХ-современное ругательство из трех букв, так иногда грустно шутят горожане. Мало какой вопрос так беспокоит граждан, как жилищно-коммунальное хозяйство. Но и в этой сфере, среди всех проблем, есть место хорошему. Так, петербургская государственная жилищная инспекция вошла в список 12 лучших по стране.

- Санкт-Петербург разделил первое место с двенадцатью субъектами России: Удмуртией, Марий Эл, Хакасией, Северной Осетией, Карачаево-Черкесией, а также Московской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой и Амурской областями, - сообщает пресс-служба Смольного.

По словам заместителя главы Минстроя Андрея Чибиса, сновными критериями оценки были: доля результатов проверок, признанных недействительными. Доля исполненных предписаний. Доля судебных решений, вступивших в силу, а также своевременность предоставления отчетов в Министерство строительства и ЖКХ.

Напомним, что госжилинспекция занимается надзором в сфере коммунального хозяйства и проверяет местные управляющие компании. Если жители недовольны качеством услуг, текущими трубами и прочими недоработками, то жаловаться можно как раз в ГСЖ, тем более, что одним из критериев высокой оценки при проверке Минстроя, было обязательное наличие «горячей линии» для граждан.