СЕГОДНЯ 08:39 2018-10-02T08:39:20+03:00

Во вторник, 2 октября, в Петербурге будет пасмурно и тепло. Фото: Александр ГЛУЗ

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Осень в Петербурге давно вступила в свои права. Уже забылись и летние рекорды по продолжительности жары, и теплое начало сентября. Над городом царствует пасмурная погода, которая не дает забыть про зонт или плащ.

- 2 октября в Петербурге будет облачно, с прояснениями. Во второй половине дня возможен дождь. Ветер юго-западный и южный, температура воздуха составит 9-11 градусов выше ноля, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

В целом, погода в Северной столице соответствует климатической норме. И если прошедший сентябрь вошел в тройку самых теплых в истории – победить ему помещало резкое похолодание, пришедшие после 25-го числа, то октябрь обещает быть умеренно теплым – до 10 градусов выше ноля, но под конец месяца возможны заморозки, а также первый снег.

Завтра, 3 октября, в Петербурге также будет пасмурно, почти без ветра и до 10 градусов выше ноля.