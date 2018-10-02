Алексей Кудрин назвал главных спонсоров Европейского университета в Петербурге

СЕГОДНЯ 09:15 2018-10-02T09:15:48+03:00

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Вчера, 1 октября, в Эрмитаже состоялась торжественная церемония, посвященная началу нового учебного года в Европейском университете Санкт-Петербурга. На мероприятии присутствовали попечители вуза, в том числе директор музея Михаил Пиотровский и глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Последний и стал ньюсмейкером, раскрыв имена спонсоров университета.

- Хочу поблагодарить Романа Абрамовича, Владимира Потанина и Михаила Гуцериева, - приводят слова Кудрина «Невские новости».

По словам главы Счетной палаты, эти люди оказали самую большую поддержку ЕУСПб в тот период, пока вуз оставался без лицензии. Без спонсорской помощи университет не смог бы пережить то время, пока здесь не могли обучать студентов.

Напомним, что лицензия Европейского университета была приостановлена летом 2016 года, когда проверка комиссии Рособрнадзрора выявила многочисленные недостатки в процессе организации работы вуза. В январе 2017 лицензию аннулировал суд. С этого момента ЕУСПб четыре раза подавал прошение о получении новой, и только 10 августа 2018 года она была получена.

С 1 октября в университете начался новый учебный год.