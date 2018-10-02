В Петербурге пройдет музыкальный фестиваль «Брасс-осень»

СЕГОДНЯ 09:41 2018-10-02T09:42:00+03:00

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В Петербург приезжают лучшие мировые музыкальные исполнители. Со 2 по 7 октября в городе на Неве пройдет традиционный «Брасс-фестиваль», который в этом году посвящен 300-летию Невского проспекта.

- «Легенды Петербурга», «Романтика классики и джаза», «Легенды Трубачей», две премьеры в жанре бэнд-шоу «Смышлёные Коты» и «Вперёд, Котёнок!» - лишь только часть программы фестиваля, - сообщают организаторы.

Кроме того, в рамках мероприятия состоятся выступления музыкантов из Италии и США, а также мастер-классы, ведущие мастера которых – профессора зарубежных университетов.

Программа «Брасс-фестиваля»:

2 октября 2018 года - открытие фестиваля, концерт «Легенды Петербурга» в Концертном зале Российской национальной библиотеки на набережной Фонтанки, дом 36.

2 и 3 октября - мастер-классы в Концертном зале Российской национальной библиотеки. 3 октября - концерт «Презентация» в Шереметьевском дворце на набережной Фонтанки, дом 34;

4 октября - бэнд-шоу «Вперёд, Котёнок!» премьера по пьесе А.Зинчука, в концертном зале Союза театральных деятелей на Невском 86. 5 октября пройдет шоу-ревю «Смышлёные Коты» в концертном зале «Аврора» на Пироговской набережной 5/2;

6 числа состоится гала-концерт «Легенды Трубачей» во дворце Белосельских-Белозерских, а 7 октября программу завершит круглый стол «Итоги. Идеи. Перспективы» в Медиацентре Правительства Санкт-Петербурга на Невском 66.