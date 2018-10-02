Санкт-Петербург примет Международный газовый форум

СЕГОДНЯ 10:11 2018-10-02T10:12:12+03:00

Традиционное, восьмое по счету мероприятие пройдет со 2 по 5 октября 2018 года

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Завтра, 2 октября, в Санкт-Петербурге открывается Международный газовый форум. Традиционное и уже восьмое по счету событие снова пройдет в «Экспофоруме» на Пулковском шоссе. Как и всегда, на ведущее отраслевое мероприятие в город на Неве приедут ведущие мировые эксперты и руководители крупных транснациональных компаний.

- На форуме выступят такие известные люди, как глава «Газпрома» Алексей Миллер, президент Международного газового союза Джо Канг, вице-президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Вэйчжун Цинь, - сообщают организаторы.

Кроме докладов представителей европейских энергетических концернов, таких как австрийский OMV или британско-голландский Royal Dutch Shell, на форуме пойдет презентация первого в России автобуса на сжиженном природном газе, который за месяц своим ходом доехал в Петербург из Китая.

Также в рамках мероприятия запланирован молодежный день – площадка для общения представителей бизнес-элиты и лучших выпускников и студентов петербургских вузов.