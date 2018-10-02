В Петербурге эвакуировали торговый комплекс «Мега-Дыбенко»

СЕГОДНЯ 10:42 2018-10-02T10:43:33+03:00

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Массовое прибытие пожарных машин с включенными сиренами к торговому комплексу «Мега-Дыбенко» ранним утром 2 октября напугало местных жителей. В соцсетях сразу же появились сообщения об эвакуации посетителей и сотрудников ТК.

- «Мега-Дыбенко» эвакуирована. Приехали пожарные, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях сразу начались споры пользователей, по какой причине у торгового комплекса собрались в таком количестве спасатели. Поскольку никаких признаков ЧП заметно не было, сразу же появились предположения о том, что это учения.

Позднее эту догадку подтвердили и в МЧС.

- С 7:00 до 10:00 2 октября в торговом центре прошла плановая учебная эвакуация персонала, которую провели с участием наших сотрудников, - приводит комментарий экстренного ведомства «Мойка 78».

Надо сказать, что посетителей тренировка никак не затронула, так как сам комплекс открывается в 10 утра. Сейчас ТК «Мега-Дыбенко» работает в штатном режиме.