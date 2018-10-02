На участке КАД между Московским шоссе и Софийской улицей на две недели закроют одну полосу

СЕГОДНЯ 11:09 2018-10-02T11:09:24+03:00

На участке КАД между Московским шоссе и Софийской улицей закроют одну полосу. Фото: Тимур ХАНОВ

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Только вчера, 1 октября, на развязке Кольцевой автодороги Петербурга с проспектом Энгельса на неделю закрыли два съезда, а уже сегодня дорожники объявили о новых ограничениях на КАД. Теперь на ремонт закроют одну полосу на участке от Московского шоссе до Софийской улицы.

- Со 2 по 14 октября будет ограничено движение по второй, третьей и четвертой полосам движения, а проезд по первой полоса и полосе безопасности полностью прекращается, - сообщает пресс-служба управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

На всем протяжении ремонтируемого участка вводится ограничение скоростного режима до 50 километров в час. В УПРДОРе отмечают, что сроки ремонта ориентировочные и могут быть увеличены в случае изменения погоды в худшую сторону.

Водителей просят быть внимательными и следить за дорожной ситуацией при выборе маршрута движения.