Названы самые популярные марки авто в Петербурге в 2018 году

СЕГОДНЯ 11:20 2018-10-02T11:20:22+03:00

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В Санкт-Петербурге с начала 2018 года продано 100 318 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 19 процентов больше, чем за этот же период (январь - август) прошлого года. Такие данные представило агентство «Auto-Dealer-СПб».

Самой популярной маркой авто в Петербурге вот уже два месяца является KIA - "кореец" абсолютный лидер по объему продаж. На втором месте - Hyundai. Единственным брендом в ТОП-10, показавшим падение продаж в августе, стал Renault.

- Высокий показатель роста продаж автомобилей в августе 2018 года обусловлен в том числе падением курса рубля, который произошел во второй половине месяца, - отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – Успехи KIA в последние месяцы не случайны – дилерами бренда стали несколько сильных игроков, что сказалось на росте продаж этой марки.

Специалисты отмечают, что доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России по итогам января-августа 2018 года составила 8,8% (за 8 месяцев 2017 года – 8,6%).

ТОП-10 самых популярных и продаваемых автомобилей в Петербурге в 2018 году

1. Hyundai

2. Kia

3. Lada

4. Renault

5. VW

6. Skoda

7. Ford

8. Toyota

9. Mitsubishi

10. Nissan

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Петербурге.

(данные – «Auto-Dealer-СПб»)