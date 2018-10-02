В Петербурге телефонный террорист «заминировал» два вокзала

СЕГОДНЯ 12:38 2018-10-02T12:38:03+03:00

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Вчера, 1 октября, на Московском и Витебском вокзалах Санкт-Петербурга было не только многолюдно, как, впрочем, и обычно, но еще полно полиции и саперов с поисковыми собаками. Спецслужбы проверяли помещения на наличие взрывчатки. О том, что где-то лежит самодельная бомба, по телефону сообщил неизвестный.

- в 16:00 и 20:09 в полицию поступили анонимные звонки о минировании двух крупных транспортных узлов города, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Несмотря на то, что у полиции были подозрения в ложном сообщении о бомбах, правоохранительные органы проверили оба вокзала и, как ожидалось, ничего не нашли. Зато удалось вычислить самого звонившего.

По записи камер видеонаблюдения, установленных неподалеку от городского таксофона на Загородном проспекте, стражи порядка установили личность хулигана. Им оказался 45-летний петербуржец. Зачем ему понадобилось звонить в службу 112 и сообщать о взрывном устройстве, «минер» так и не смог объяснить.