2018-10-02T13:55:42+03:00
Происшествия

В бухгалтерии петербургского театра «Мастерская» нашли больше 150 нарушений

Претензии у Контрольно-счетной палаты возникли и к городскому комитету по культуре
Петр КИБЕР
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В бухгалтерии петербургского театра «Мастерская» нашли больше 150 нарушений.В бухгалтерии петербургского театра «Мастерская» нашли больше 150 нарушений.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Контрольно-счетная палата (КСП) Санкт-Петербурга обнародовала результаты проверки деятельности театра «Мастерская» за 2016-2018 годы. Как выяснилось, руководство культурного учреждения не ограничивало себя в расходах и тратило бюджетные миллионы на корпоративы и дорогие авиаперелеты.

- Сумма неоправданных расходов составила более 940 тысяч рублей при выплаты суточных на командировки в Москву, а также при оплате авиаперелета в Новосибирск бизнес-классом, - сообщает пресс-служба КСП.

Еще больше миллиона рублей было потрачено на организацию банкетов, фуршетов и прочих корпоративных мероприятий.

Всего в финансово-хозяйственной деятельности театра аудиторами было обнаружено больше 150 несоответствий. По результатам проверки в отношении главного бухгалтера «Мастерской» был составлен протокол за грубые нарушения в работе. Также претензии у КСП возникли и к чиновникам комитета по культуре Санкт-Петербурга, который является учредителям театра.

Отчет о проверке уже ушел к губернатору Полтавченко, а также в прокуратуру города.

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