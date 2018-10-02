2018-10-02T16:01:09+03:00
Происшествия

Петербуржец по поддельному паспорту пытался снять в банке 8 млн рублей

И получил год колонии
Степан СТЕПАНОВ
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Мошенник попытался снять с чужого счета 8 миллионов рублей.Мошенник попытался снять с чужого счета 8 миллионов рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Санкт-Петербурге осудили предприимчивого гражданина, который попытался по поддельным документам снять с чужого счета в банке 8 миллионов рублей. Афера не удалась: мужчину быстро рассекретили и задержали. Ближайший год горе-мошенник проведет в колонии общего режима.

- Мужчину судили по статье "Покушение на мошенничество", - сообщили в прокуратуре. - Подсудимый вступил в сговор с неустановленным лицом, приобрел поддельный паспорт на имя клиента банка, пришел туда и попросил снять для него с банковского счета 8 миллионов рублей. Сотрудник выдал ему все необходимые для получения денег документы, он их заполнил, далее документы отправили на проверку.

Тогда-то и выяснилось, что клиент не настоящий!

- Благодаря своевременным действиям сотрудников банка, обратившихся в полицию, Гусейнов был задержан, - продолжили в прокуратуре. - На суде он частично признал вину.

Приговор не вступил в законную силу.

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