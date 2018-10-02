2018-10-02T19:37:44+03:00
Происшествия

Официально: Рабочие не могли предотвратить трагедию в антикафе в Петербурге

Глава «Теплосети Санкт-Петербурга» Игорь Стренадко выступил перед журналистами с заявлениями после ЧП в "Типичном Питере"
Елена БЕЗГОДОВА
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Прорыв трубы в Петербурге, из-за которого погибли два человека, произошел 28 сентября 2018 года.Прорыв трубы в Петербурге, из-за которого погибли два человека, произошел 28 сентября 2018 года.Фото: Артем Килькин
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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Кризис системы теплоснабжения - в городе нужно срочно менять половину всех труб

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Коммунальщики Петербурга подробно рассказали, как 28 сентября 2018 года в одном из кафе Северной столицы из-за прорыва трубы погибли два человека. Со слов генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Игоря Стренадко, горячая вода хлынула внутрь заведения мгновенно. У людей, которые в этот момент находились в подвальном помещении, не было шансов спастись.

- Высокое рабочее давление, диаметр трубы 300 мм - при таких условиях вода поступает молниеносно, - объясняет Стренадко. - Отключить ее мгновенно невозможно. А вообще - по правилам прибытия на место дефекта трубы - мы приезжаем в течение часа, а тут через 20-30 минут уже были на месте! Пока перекрывали, за это время размыло землю и залило кафе.

По словам Стренадко, повреждение трубы произошло около 4 метров от стенки дома. Тем не менее, следствие должно проверить и перепланировку кафе. К нему есть вопросы, а именно к наличию окон, вентиляций.

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