Официально: Рабочие не могли предотвратить трагедию в антикафе в Петербурге

СЕГОДНЯ 16:48 2018-10-02T19:37:44+03:00

Прорыв трубы в Петербурге, из-за которого погибли два человека, произошел 28 сентября 2018 года. Фото: Артем Килькин

Глава «Теплосети Санкт-Петербурга» Игорь Стренадко выступил перед журналистами с заявлениями после ЧП в "Типичном Питере"

Изменить размер текста: A A

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Кризис системы теплоснабжения - в городе нужно срочно менять половину всех труб 00:00 00:00

Коммунальщики Петербурга подробно рассказали, как 28 сентября 2018 года в одном из кафе Северной столицы из-за прорыва трубы погибли два человека. Со слов генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Игоря Стренадко, горячая вода хлынула внутрь заведения мгновенно. У людей, которые в этот момент находились в подвальном помещении, не было шансов спастись.

- Высокое рабочее давление, диаметр трубы 300 мм - при таких условиях вода поступает молниеносно, - объясняет Стренадко. - Отключить ее мгновенно невозможно. А вообще - по правилам прибытия на место дефекта трубы - мы приезжаем в течение часа, а тут через 20-30 минут уже были на месте! Пока перекрывали, за это время размыло землю и залило кафе.

По словам Стренадко, повреждение трубы произошло около 4 метров от стенки дома. Тем не менее, следствие должно проверить и перепланировку кафе. К нему есть вопросы, а именно к наличию окон, вентиляций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родным парней, погибших при прорыве трубы в антикафе в Петербурге, заплатят по два миллиона рублей

И еще 25 тысяч выделят на погребение (подробности)