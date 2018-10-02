2018-10-02T19:36:36+03:00
Общество

Это ситуация ненормальная, мы не скрываем: Ежедневно в Петербурге происходит до 10 аварий на теплосетях

В связи с трагедией на Измайловском проспекте в 2019 году отремонтируют 40 км теплосетей вместо 19 км
Елена БЕЗГОДОВА
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Городские власти признали, что ситуация с теплосетями в Петербурге оставляет желать лучшего.Городские власти признали, что ситуация с теплосетями в Петербурге оставляет желать лучшего.Фото: Артем Килькин
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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Кризис системы теплоснабжения - в городе нужно срочно менять половину всех труб

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Ежегодно в Петербурге происходит около 5000 дефектов на теплосетях. Это порядка 10 аварий ежедневно! Такие данные озвучил сегодня на пресс-конференции председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга Андрей Бондарчук.

- Это ситуация ненормальная, мы не скрываем, - заявил Бондарчук.

После трагедии на Измайловском проспекте, когда в кипятке обварились двое парней, власти города изъявили желание увеличить финансирование ремонтных работ. Ведь известно, что у трубы, которую в ту ночь прорвало и затопило кафе, истек срок службы.

По плану, в 2019 году в Петербурге должны были отремонтировать 19 км теплосетей. Но в связи с ЧП 28 сентября эту цифру увеличат до 40 км.

- Износ тепловых сетей, именно средний процент отработанных, - 45%, - отчитался глава "Теплосетей" Игорь Стренадко. - При формировании бюджета администрация Петербурга принято решение о выделении средств на 1,5 млрд рублей. На росте тарифов это не скажется. Адресный перечень, где будет происведен ремонт, уже подготовлен.

Выжившая девушка перед вечеринкой в кафе, где прорвало трубу и погибли двое, предчувствовала беду.

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