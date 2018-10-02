2018-10-02T17:57:23+03:00
Происшествия

7-летний мальчик чуть не утонул в бассейне ФОКа «Луга»

СК проводит проверку
Степан СТЕПАНОВ
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В ФОКе "Луга" под Петербургом во время занятий в бассейне стало плохо мальчику. Фото: vk.com/fok_lugaВ ФОКе "Луга" под Петербургом во время занятий в бассейне стало плохо мальчику. Фото: vk.com/fok_luga
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В больницу города Луга доставлен 7-летний мальчик с признаками утопления. Школьнику стало плохо после плавания в бассейне в ФОКе «Луга». По факту ЧП, коорое произошло 1 октября 2018 года, следователи уже начали доследственную проверку.

- Мальчик занимался в секции аквафитнеса с детской группой в физкультурно-оздоровительном комплексе на Медведском шоссе в городе Луга, - пояснили в СУ СКР по Ленинградской области. - На всех ребятах были спасательные пояса, во время занятий присутствовали инструктор-методист, спасатель и медицинская сестра.

Когда занятие закончилось, ребятишки отправились в раздевалку. Одному из мальчиков стало плохо и он упал в воду.

- Сотрудники комплекса достали мальчика из бассейна, оказали ему первую помощь, после чего он был госпитализирован в больницу прибывшей бригадой скорой помощи, - добавили в ведомстве. - Сейчас ребенок в сознании, угрозы для его жизни нет.

Следователи СК устанавливают все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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