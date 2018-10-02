Эрмитаж закроют для посетителей в среду, 3 октября

СЕГОДНЯ 19:22 2018-10-02T19:22:41+03:00

В этот день в Зимнем дворце состоится встреча президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца

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В среду, 3 октября 2018 года в Северную столицу приедет делегация официальных лиц - президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц. Они проведут встречу в Эрмитаже. В связи с чем основной комплекс зданий государственного музея будет закрыт для всех индивидуальных посетителей.

В Эрмитаже пояснили, что при этом Главный штаб, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода будут работать в обычном режиме.

- Посетители, которые 3 октября приобрели полный билет в кассе Главного штаба, смогут без очереди посетить экспозиции основного комплекса 4 и 5 октября 2018, - добавили в музее.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц 3 октября отроют выставку «Имперские столицы: Санкт-Петербург - Вена» в Зимнем дворце.