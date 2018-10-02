2018-10-02T23:23:13+03:00
Общество

Так вот, что пищит в кабине машиниста метро у "Проспекта Ветеранов"!

В метрополитене объяснили происхождение загадочных звуков
Елена МОЛОДКИНА
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Писк предупреждает машиниста, что проезд запрещен. Фото: Архив "КП"Писк предупреждает машиниста, что проезд запрещен. Фото: Архив "КП"
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Каждый раз, когда поезд метро прибывает на "Проспект Ветеранов", в кабине машиниста начинает что-то пищать. Многие пассажиры замечали это, и, наконец, в пресс-службе метрополитене рассказали, что же значат эти звуки.

- Они относятся к автоматической локомотивной сигнализации. Когда состав прибывает на конечную станцию, машинист останавливает первый вагон неподалеку от запрещающего сигнала светофора. За несколько десятков метров до остановки и начинается сигнал, который предупреждает машиниста, что дальнейший путь запрещен, - объясняют в метрополитене.

Вместе с этим звуком на панели в кабине управления составом загорается кнопка с цифрой "0", что означает буквально следующее: "Стой! Требуется остановка". К слову, так происходит на всех конечных станциях. Автоматизированная система предупреждает машиниста, что движение по тоннелю дальше запрещено.

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