2018-10-03T00:15:25+03:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге лопнула еще одна труба с кипятком

На месте работает оперативная бригада коммунальщиков
Елена МОЛОДКИНА
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Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтактеФото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте
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В Санкт-Петербурге у дома номер 7 корпус 1 на Тихорецком проспекте все, как в тумане. Белым-белым густым паром заволокло и проезжую часть, и тротуар.

- Лопнула труба с горячей водой. Туманно, - пишут местные жители в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте.

Подписчики сообщества недоумевают, зачем же тогда нужны все эти бесконечные проверки теплосетей перед началом отопительного сезона, что же ремонтируют постоянно летом и зачем отключают горячую воду.

На место коммунальной аварии вызвали специалистов. Место прорыва трубы оградили, оперативная бригада устраняет дефект.

Напомним, из-за прорыва трубы на Измайловском проспекте 28 сентября погибли двое парней в кафе, расположенном в подваьном помещении. Их в считанные секунды залило кипятком.

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