СЕГОДНЯ 07:50 2018-10-03T07:50:51+03:00

В Петербурге второй раз за сутки прорвало трубу, на этот раз на улице Вавиловых. Фото: vk.com/spb_today

В фонтане из кипятка оказались несколько иномарок

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Второй за сутки прорыв трубы отопления произошел в Петербурге накануне вечером. Около 23:00 во вторник, 2 октября, у дома 11/6 по улице Вавиловых из под земли забил нерукотворный «фонтан».

- Во дворе прорвало трубу с горячей водой. В службы позвонила, но когда приедут – неизвестно, - написала местная жительница в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Петербурженка пожалела и владельцев припаркованных в зоне коммунальной аварии автомобилей, которые оказались по колеса в кипятке.

Позднее, в комментариях местные жители написали, что ремонтные бригады прибыли на место ЧП. При этом вода прорвалась из-под земли не только во дворе дома, но и на территории детского сада номер 84.

Напомним, что ранее, в тот же день, подобная авария на теплотрассе произошла в районе Тихорецкого проспекта. У дома 7 корпус 1 из-за вытекшего наружу кипятка, весь микрорайон заволокло паром.

По предварительной информации никто при ЧП не пострадал.

Напомним, что 28 сентября из-за прорыва теплотрассы у дома 20 на Измайловском проспекте погибли два человека. 20-летние парни не смогли выбраться из помещения подвального кафе, когда туда хлынула горячая вода.