В среду, 3 октября, в Петербурге будет облачно и дождливо
Небо над Петербургом вновь заволокло тучами и сквозь них совсем не видно солнца. Зато капли дождя, с завидной регулярностью, падают на головы горожан. И такая погода в Северной столице надолго.
- Сегодня, 3 октября, в городе на Неве облачно, ночью без осадков, днем дождь. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Температура воздуха поднимется до 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.
Никаких опасных метеоявлений не предвидится. Ни сами синоптики, ни МЧС не прогнозируют чрезвычайных происшествий из-за возможных капризов природы.
Не сильно изменится погода и завтра. В четверг, 4 октября в Петербурге будет чуть более солнечно – светило все же покажется горожанам и выглянет из-за туч, а не будет прятаться за серой пеленой постоянно. Но все также пройдет дождь, а средняя температура воздуха будет даже ниже - около 7 градусов тепла.