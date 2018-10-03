2018-10-03T08:11:11+03:00
Происшествия

В среду, 3 октября, в Петербурге будет облачно и дождливо

Жителям Северной столицы лучше захватить с собой из дома зонтик
Петр КИБЕР
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В среду, 3 октября, в Петербурге будет облачно и дождливо.В среду, 3 октября, в Петербурге будет облачно и дождливо.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Небо над Петербургом вновь заволокло тучами и сквозь них совсем не видно солнца. Зато капли дождя, с завидной регулярностью, падают на головы горожан. И такая погода в Северной столице надолго.

- Сегодня, 3 октября, в городе на Неве облачно, ночью без осадков, днем дождь. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Температура воздуха поднимется до 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

Никаких опасных метеоявлений не предвидится. Ни сами синоптики, ни МЧС не прогнозируют чрезвычайных происшествий из-за возможных капризов природы.

Не сильно изменится погода и завтра. В четверг, 4 октября в Петербурге будет чуть более солнечно – светило все же покажется горожанам и выглянет из-за туч, а не будет прятаться за серой пеленой постоянно. Но все также пройдет дождь, а средняя температура воздуха будет даже ниже - около 7 градусов тепла.

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