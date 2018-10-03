Рейс из Пулково в Худжанд вылетел после 17-часовой задержки
Длительным ожиданием на лавочках в петербургском аэропорты Пулково завершился вторник, 2 октября для сотен пассажиров, вылетавших в Таджикистан. Рейс авиакомпании Somon Air задержался с отправкой на 17 часов.
- Причиной столь длительной заминки стало позднее прибытие самолета в Петербург, - пишут «Невские новости» со ссылкой на справочную службу Пулково.
Первоначально, лайнер таджикского авиаперевозчика должен был отправиться из Северной столицы в 11:45 2 октября. Однако посадку переносили несколько раз. Последним временем, когда рейс должен вылететь, было 2:55 ночи уже 3 октября, однако, в итоге, после 17-часовой задержки, самолет покинул Пулково только в 4:58.
Сами пассажиры, а направлением Петербург –Худжанд пользуются многочисленные жители Таджикистана, работающие в России, сообщают о регулярных задержках в работе авиакомпании. На форуме Airlines Inform полно жалоб в отношении Somon Air.