2018-10-03T08:32:23+03:00
Общество

Рейс из Пулково в Худжанд вылетел после 17-часовой задержки

Почти сутки провели в аэропорту пассажиры, прибывшие на регистрацию заранее
Петр КИБЕР
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Рейс из Пулково в Худжанд вылетел после 17-часовой задержки. Фото: vk.com/somonairofficialРейс из Пулково в Худжанд вылетел после 17-часовой задержки. Фото: vk.com/somonairofficial
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Длительным ожиданием на лавочках в петербургском аэропорты Пулково завершился вторник, 2 октября для сотен пассажиров, вылетавших в Таджикистан. Рейс авиакомпании Somon Air задержался с отправкой на 17 часов.

- Причиной столь длительной заминки стало позднее прибытие самолета в Петербург, - пишут «Невские новости» со ссылкой на справочную службу Пулково.

Первоначально, лайнер таджикского авиаперевозчика должен был отправиться из Северной столицы в 11:45 2 октября. Однако посадку переносили несколько раз. Последним временем, когда рейс должен вылететь, было 2:55 ночи уже 3 октября, однако, в итоге, после 17-часовой задержки, самолет покинул Пулково только в 4:58.

Сами пассажиры, а направлением Петербург –Худжанд пользуются многочисленные жители Таджикистана, работающие в России, сообщают о регулярных задержках в работе авиакомпании. На форуме Airlines Inform полно жалоб в отношении Somon Air.

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