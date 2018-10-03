2018-10-03T09:03:06+03:00
Спорт

Сын Клаудио Маркизио провел первую тренировку в академии «Зенита»

Юный Давиде впервые вышел на поле в форме сине-бело-голубых
Петр КИБЕР
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Сын Клаудио Маркизио провел первую тренировку в академии «Зенита». Фото: ФК "Зенит"Сын Клаудио Маркизио провел первую тренировку в академии «Зенита». Фото: ФК "Зенит"
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Вслед за отцом – итальянским защитником петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио, к команде присоединился и его сын Давиде. Накануне мальчик впервые вышел на поле тренировочной академии на улице Верности.

- Первая тренировка Давиде Маркизио в академии сине-бело-голубых, - сообщает пресс-служба петербуржцев в клубном «Твиттере».

Пока девятилетний сын новичка «Зенита» только осваивается на новом месте, однако его первые успехи уже подметили тренеры академии. Сейчас Давиде занимается в команде 2009 года рождения, которую тренирует зенитовский специалист Марат Лазарев. Ранее Маркизио-младший, как и его отец, защищал цвета туринского «Ювентуса».

Напомним, что Клаудио Маркизио перешел в «Зенит» в сентябре 2018 года. Контракт с 32-летним защитником подписан на два года с возможностью продления.

В девятом туре чемпионата России, в котором петербуржцы 30 сентября в Махачкале уступили «Анжи» со счетом 1:2, новичок сине-бело-голубых забил первый мяч за новый клуб.

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