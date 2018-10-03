В Петербурге запустили билетный онлайн-калькулятор

СЕГОДНЯ 09:37 2018-10-03T09:37:02+03:00

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В Петербурге появился сервис, который поможет сэкономить на проезде в городском транспорте. Государственное учреждение «Организатор перевозок» запустило онлайн-калькулятор, выбирающий оптимальные маршруты поездки для жителей и гостей Северной столицы.

- Пользователь может ввести вид транспорта и периодичность его использования, а сам калькулятор уже рассчитает стоимость проезда при оплате наличными и предложит наиболее удобные виды проездных билетов, - сообщает пресс-служба «Организатора перевозок».

Прямо на сайте петербуржцы смогут получить всю информацию, сколько средств имеется у них на карте «Подорожник», и сколько они уже сэкономили денег, пользуясь этим проездным.

Напомним, что на «Подорожник» можно «записать» любой из видов проездных билетов, существующих в Петербурге и на любой вид транспорта: автобус, троллейбус, трамвай или метро.

Это единый билет на месяц, проездной на 1-7 суток или на 90 минутный билет, а также Единый электронный билет дающий право на совершение поездок в пределах внесённой суммы.