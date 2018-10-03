СЕГОДНЯ 09:59 2018-10-03T09:59:49+03:00

Перед матчем «Зенита» со «Славией» в Петербурге пройдет «Фан-Променад». Фото: Александр ГЛУЗ

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Завтра, 4 октября, на стадионе «Санкт-Петербург» в рамках группового этапа Лиги Европы сойдутся «Зенит» и пражская «Славия». Начало игры намечено на 20:00, а перед встречей в Северной столице пройдет красочный «Фан-Променад».

- Концерт пройдет на третьем этаже стадиона «Санкт-Петербург». На сцене «Live на Крестовском» выступят коллективы Mushta Band и Eleven-s, - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Само шоу стартует за два часа до игры – в 18:00, а его посещение уже включено в купленные на игру билеты.

Напомним, что после ничьи в Дании против местного клубы «Копенгаген» , «Зенит» занимает второе место в группе С розыгрыша Лиги Европы. «Славия», обыгравшая французский «Бордо», с тремя очками возглавляет квартет.

Судить встречу будет бригада арбитров из Турции во главе с Хюссейином Гечеком, а сегодня, 3 октября, состоятся предматчевые пресс-конференции главных тренеров команд. В 16-20 на базе «Зенита» с прессой встретится Сергей Семак, а в 18:30 главного тренера «Славии» Индржиха Трпишковского ждут на стадионе «Санкт-Петербург».